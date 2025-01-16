«Будто другой человек»: Рене Зеллвегер стала неузнаваемой в новой съемке для глянца

Актриса и продюсер Рене Зеллвегер украсила обложку британской версии журнала Vogue, но поклонники с трудом смогли ее узнать. 55-летняя звезда кардинально сменила имидж и появилась с «новой» внешностью. На это обратили внимание пользователи Сети.

Знаменитость позировала в розовой рубашке и черных брюках с коричневым ремнем. Ей сделали легкий макияж и строгую прическу – каре. На других снимках она была в клетчатом пальто, пиджаке и шляпе с растрепанными волосами, а также в черном плаще.

Поклонники очень удивились, когда увидели актрису в новом имидже. Они задались вопросом, прибегала ли звезда к новым пластическим или косметологическим процедурам.

«Я думала, что это какой-то корейский поп-певец», «Такое количество фильтров оскорбительно для нее», «Скажу своим детям, что это Дэвид Боуи», «Раньше она обладала такой милой и неповторимой внешностью, а сейчас это как будто другой человек. Трудно поверить, что это она», «Что с ней случилось?», «Как она похожа тут на Шэрон Стоун», — пишут в комментариях в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Рене Зеллвегер рассказала о причине ухода из кино.