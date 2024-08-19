«Будет уделять внимание детям»: онкобольная Кейт Миддлтон может не вернуться к королевским обязанностям

Уже полгода поклонники королевской семьи задаются вопросом, когда принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая проходит курс химиотерапии, снова приступит к работе. Недавно супруга принца Уильяма дважды появилась на публике спустя долгое время, однако, по информации инсайдеров, она вряд ли вернется к королевским обязанностям. Об этом сообщает Radar Online.

Как утверждают источники, из-за продолжающегося лечения от онкологического заболевания Кейт Миддлтон пересмотрела приоритеты, поэтому королевские обязанности ушли на второй план. Более того, приближенные к семье принца и принцессы Уэльских считают, что жена принца Уильяма может вообще не вернуться к работе. Сейчас она «находится в середине кризиса со здоровьем».

«Кэтрин по-прежнему не здорова, продолжает курс химиотерапии, и, хотя она прекрасно осознает свою роль, ее приоритеты, как и следовало ожидать, существенно изменились», — заявил журналист Дэн Вуттон.

Королевский биограф Роберт Джобсон, недавно выпустивший книгу «Кэтрин, принцесса Уэльская», также считает, что публике следует пересмотреть свои ожидания. По мнению эксперта, Кейт Миддлтон вряд ли вернется к обязанностям. Он подчеркнул, что принцесса Уэльская теперь «будет уделять первостепенное внимание своим детям и поддерживать Уильяма».

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

Ранее мы писали о том, что СМИ выяснили, как долго болезнь Кейт Миддлтон скрывали от общественности.