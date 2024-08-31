«Будет отличной мамой»: беременная актриса Марго Робби появилась на курорте с мужем

34-летняя звезда фильма «Барби» Марго Робби, которая сейчас находится в ожидании первенца, была замечена на отдыхе с мужем, 34-летним продюсером Томом Акерли. Актриса предстала в купальнике, подчеркнувшем ее фигуру. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Марго Робби сейчас отдыхает на острове Пальмарола в Тирренском море недалеко от западного побережья Апеннинсккого полуострова. На опубликованных СМИ кадрах актриса запечатлена в черном бикини, в котором отчетливо было видно ее округлившийся живот. Артистка загорала вместе с супругом. Пара не пыталась скрыться от папарацци и общалась. Пользователи Сети восхитились внешностью беременной знаменитости.

«Марго очень идет беременность, такая милая и душевная», «Красивая, будет отличной мамой!», «Приятно посмотреть на звезду, которая не прячется ото всего мира, если набирает вес», — написали Интернет-пользователи.

Напомним, Марго Робби и Том Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита». Спустя год между актрисой и продюсером начался роман, а в 2016 году они поженились. В июле этого года артистка рассекретила свою беременность.

Ранее сообщалось о том, что Марго Робби решила взять перерыв в карьере.