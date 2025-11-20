«Бросил рюкзак и начал наносить удары»: звезда «Сумерек» подрался с неизвестным в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга произошло неожиданное. На улице Восстания с неизвестным подрался американский актер Джастин Чон, известный российскому телезрителю по роли Эрика Йорки в вампирской саге «Сумерки».

Об этом сообщила его супруга Александра в своем Telegram-канале. Со слов самого артиста, он спокойно шел по улице, когда за ним увязался «какой-то чувак», который начал на него кричать. Джастин был в наушниках, но все слышал. Однако сперва игнорировал агрессивного прохожего.

«В конце концов я повернулся и сказал: „Я не русский, я не понимаю, что ты говоришь“. Я продолжил идти, он толкнул меня сзади. И я подумал: “К черту все”, бросил рюкзак и начал наносить удары», — рассказал актер.

В итоге дерущихся разняла группа проходящих мимо молодых людей. Супруга Джастина Чон добавила, что после потасовки ему «морально стало лучше».

Александра и Джастин Чон состоят в браке с 2014 года. Они познакомились в Гонконге, где девушка работала по модельному контракту. Сейчас пара воспитывает дочь.

