Бритни Спирс заговорила о насилии после возвращения к бывшему парню. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Бритни Спирс выложила в своем блоге очередные видео — на одном из них она позирует перед камерой в ночнушке. Кадры Спирс сопроводила странной подписью, в которой говорится о тех, кто ее обижает.

«Игнорирование или замалчивание — это насилие. Это может быть хуже физического насилия. Дайте сдачи. Если я для них белая ворона, то они могут получить от меня сдачи», — заявила она.

Это заявление Спирс сделала на фоне того, что она провела День всех влюбленных в компании бывшего парня Пола Солиса. Пару сфотографировали папарацци — Солис подарил певице букет цветов, а позже они вместе с детьми отправились в закусочную.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс впервые прокомментировала слухи о романе с помощником по дому.