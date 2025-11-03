Бритни Спирс удалила аккаунт в соцсетях после обвинений бывшего мужа.

При попытках найти аккаунт Бритни Спирс в соцсетях, пользователи видят ошибку. Вероятнее всего, певица сама удалила свою страничку.

«Профиль недоступен. Возможно, ссылка не работает, или мой профиль был удален», — гласит instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Что именно стало причиной удаления блога, неизвестно. Однако накануне Спирс выкладывала странные видео с синяками и повязками на руках и запястьях. Кроме того, певица жаловалась на буллинг со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна, который выпустил накануне мемуары.

В книге экс-супруг Спирс писал, что она злоупотребляла запрещенными веществами и алкоголем, а также ходила при детях обнаженной и била их.

