Бритни Спирс шокировала фанатов фотографией пятки, покрытой синяками

В прошлом месяце Бритни Спирс уехала в Мексику, чтобы скрыться от назойливых папарацци. Правда, артистка столкнулась со сложностями в другой стране — у нее начало выскакивать колено. Из-за этого пятка знаменитости полностью покрылась синяками.

Певица рассказала о своих проблемах в социальных сетях. Она призналась, что в Мексике у нее два раза выскочило колено. Однако Бритни научилась его вправлять самостоятельно. 43-летняя исполнительница хита Toxic показала пятку полностью в синяках. Но, судя по всему, звезду нулевых это не смущает.

В своем бессвязном тексте Спирс обратилась к хейтерам, критикующим ее видео с активными танцами. Несмотря на проблемы с коленями, Бритни не собирается бросать это увлечение и обращаться к врачам. Она отметила, что любит двигаться для повышения настроения.

«Не беспокойтесь, что я буду танцевать в ближайшее время», — заключила поп-звезда, показав результат травмы.