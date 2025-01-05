ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 января 2025, 12:06
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Бритни Спирс шокировала фанатов фотографией пятки, покрытой синяками

Бритни Спирс показала, как травмировала пятку из-за выскакивающего колена.
Бритни Спирс шокировала фанатов фотографией пятки, покрытой синяками

© Starface.ru

В прошлом месяце Бритни Спирс уехала в Мексику, чтобы скрыться от назойливых папарацци. Правда, артистка столкнулась со сложностями в другой стране — у нее начало выскакивать колено. Из-за этого пятка знаменитости полностью покрылась синяками.

Певица рассказала о своих проблемах в социальных сетях. Она призналась, что в Мексике у нее два раза выскочило колено. Однако Бритни научилась его вправлять самостоятельно. 43-летняя исполнительница хита Toxic показала пятку полностью в синяках. Но, судя по всему, звезду нулевых это не смущает.

В своем бессвязном тексте Спирс обратилась к хейтерам, критикующим ее видео с активными танцами. Несмотря на проблемы с коленями, Бритни не собирается бросать это увлечение и обращаться к врачам. Она отметила, что любит двигаться для повышения настроения.

«Не беспокойтесь, что я буду танцевать в ближайшее время», — заключила поп-звезда, показав результат травмы.

Бритни Спирс шокировала фанатов фотографией пятки, покрытой синяками

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ноябре прошлого года знаменитость изменила имя на Зайлу Марию Ривера Ред. Звезда сделала это в соцсетях, но вызвала много вопросов у поклонников. Они переживают за душевное состояние кумира.

Недавно Бритни Спирс впервые за два года увиделась с сыновьями. Наследники приехали навестить мать на Рождество.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Бритни Спирс
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