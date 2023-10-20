Бритни Спирс рассказала, как Колин Фаррелл страстно утешал ее после разрыва с Тимберлейком

Певица Бритни Спирс продолжает раскрывать скандальные и пикантные подробности личной жизни. В своих мемуарах «Женщина во мне» 41-летняя поп-принцесса рассказала о страстном романе с голливудским актером Колином Фарреллом. По ее словам, отношения с ним были похожи на уличную драку. Об этом пишет издание Time.

Исполнительница пояснила, что познакомилась с мужчиной после расставания с певцом Джастином Тимберлейком. Бритни была на съемочной площадке проекта, в котором снимался Фаррелл.

«У нас была двухнедельная заварушка. Это именно то слово, мы обожали друг друга и так страстно кувыркались, как будто во время уличной драки», — поделилась личным звезда.

Преданные фанаты помнят, как Спирс появилась вместе с актером на премьере фильма 2003 года «Рекрут», в котором сыграл Колин. Певица вспомнила, что в тот момент еще не оправилась от прошлых отношений.

«Я пыталась убедить себя, что наша связь ничего не значит, мы просто веселимся, что я уязвима, ведь я еще не забыла Джастина», — объяснила артистка.

Напомним, что Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк были вместе три года. Они расстались в 2002 году. Недавно поп-принцесса заявила, что в 19 лет сделала аборт. По ее словам, певец не хотел становиться молодым отцом.