Британского актера Бенедикта Камбербэтча обвиняют в рабовладении и требуют с него репараций

Правительство Барбадоса хочет получить выплаты от всех потомков рабовладельцев. В том числе удалось установить, что к ним относится и британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям в сериале «Шерлок Холмс» и фильме «Доктор Стрэндж».

Выяснилось, что семья Камбербэтчей владела сахарными плантациями на территории островного государства Барбадос, на которых работали рабы. Происходило это вплоть до 1966 года, пока страна находилась под контролем Великобритании.

Первым рабовладельцем из предков актера был седьмой прадедушка Бенедикта. Он приобрел плантацию на острове в 1728 году. На ней трудились более 250 рабов, пока в 1834 году рабство на Барбадосе не было отменено. Также отмечается, что семье Камбербэтча было выплачено 6 тысяч фунтов стерлингов за то, что они лишились «человеческой собственности». В переводе на сегодняшние деньги это 4,5 миллионов долларов.

Для выплаты этих компенсаций за отмену рабства правительству Великобритании даже пришлось взять кредит, который удалось погасить только к 2015 году.

Сам актер Бенедикт Камбербэтч пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

Ранее стало известно, что голливудского актера, звезду сериала «Соколиный глаз» Джереми Реннера госпитализировали на самолете после аварии 1 января. Он находится в критическом состоянии.