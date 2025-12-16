Британский певец Род Стюарт прервал концерт в Афинах, чтобы накричать на фаната

Знаменитый британский певец Род Стюарт во время выступления в Афинах внезапно прервал концерт, чтобы накричать на фаната за то, что тот «испортил шоу». Об этом пишет Daily Mail.

Шоу 80-летнего артиста состояось 14 декабря в спортивном зале OAKA Sports Hall. В середине исполнения копозиции Do Ya Think I'm Sexy певец внезапно вышел из себя и обратился к одному из поклонников. Судя по всему, Стюарту не понравилась нецензурная брань в возгласах посетителя.

«Пошел вон! Ты всем портишь шоу. Покинь концерт, ты нам здесь не нужен», — высказался певец.

После того как видео с разъяренным Стюартом попало в Сеть, пользователи попытались найти причину его плохого настроения. Так, по мнению многих, певец был расстроен проигрышем любимой футбольной команды «Селктик» в финале Кубка Шотландской лиги, которая со счетом 1:3 уступила клубу «Сент-Миррена».

Следующее выступление Рода Стюарта состоится в Абу-Даби в среду, 17 декабря. После этого артист возьмет трехмесячный перерыв. В феврале он отправится в турне по США, где выступит в Голливуде, а затем отправится в Новый Орлеан и Лас-Вегас.

Ранее мы писали, что французский рэпер Zola похитил 19-летнего фаната из-за селфи.