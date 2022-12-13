Британцы гневно встретили на рождественской открытке женщину, разрушившую брак Карла III

Британцы в этом году гневно встретили рождественскую открытку, на которой изображена женщина, разрушившая брак короля Карла III и принцессы Дианы. Речь идет о королеве-консорт Камилле.

Изображение на открытке при этом весьма невинно. Карл III на нем представлен в твидовом костюме, а жена – в темно-зеленом пиджаке и шляпке. Подпись гласит, что Карл III и жена поздравляют всех с Рождеством.

Выход открытки вызвал гнев британцев. Некоторые негативные комментарии в соцсетях удалили, позже возможность комментирования и вовсе была заблокирована.

Эта открытка – первая после смерти королевы Елизаветы. Британцы сочли, что Камилла не имеет права считаться королевой, так как разрушила брак Карла III.

Ранее в Сети всплыло скандальное видео с невесткой Карла III Сарой Фергюсон и ее любовником, сосавшим у бассейна.