Бриджит Джонс и Дэниэл Кливер воссоединились на красной дорожке: как они изменились за 20 лет

Актеры из популярной серии фильмов о Бриджит Джонс воссоединились на красной ковровой дорожке спустя 20 лет. Рене Зеллвегер и Хью Грант позировали вместе в Париже, где состоялась премьера ленты «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки». Фото публикует зарубежный портал Daily Mail.

Рене блистала на мероприятии в черном кружевном платье, которое облегало ее фигуру. Поклонники помнят, как ее героиня комплексовала по поводу своих пышных форм. Звезда же следит за телом – регулярно занимается в спортзале и правильно питается. Она признавалась, что тренировки помогают ей избавляться от тревожных мыслей. А еще женщина отказалась от алкоголя.

Ее коллега Хью Грант тоже порадовал пользователей Сети своим видом. Многие отметили, что с возрастом он стал выглядеть еще лучше. В интервью актер рассказывал, что изменился не только он, но и его герой в фильме. По его мнению, он стал серьезнее.

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