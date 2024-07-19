Бренд Adidas оправдался за рекламу Олимпиады 1972 года с Беллой Хадид

Бренд спортивных товаров Adidas извинился за рекламу кроссовок с палестинской моделью Беллой Хадид. Об этом пишет USA Today.

Компания выпустила кроссовки в честь Олимпиады 1972 года в Мюнхене, в ходе которой террористическая организация «Черный сентябрь» из Палестины убила 11 членов сборной Израиля и одного местного полицейского.

«Приносим извинения за причиненное огорчение и беспокойство. В связи с этим мы пересматриваем оставшуюся часть кампании. Мы верим в то, что спорт является объединяющей силой во всем мире, и будем продолжать наши усилия по поддержке разнообразия и равенства во всем, что мы делаем», — заявили представители Adidas.

В настоящий момент рекламные фото коллекции SL 72 с участием Хадид удалены из аккаунтов adidas Originals в соцсетях.

Палестинская модель, в свою очередь, пока никак не комментировала заявление.

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