Бренд Adidas оправдался за рекламу Олимпиады 1972 года с Беллой Хадид
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Бренд спортивных товаров Adidas извинился за рекламу кроссовок с палестинской моделью Беллой Хадид. Об этом пишет USA Today.
Компания выпустила кроссовки в честь Олимпиады 1972 года в Мюнхене, в ходе которой террористическая организация «Черный сентябрь» из Палестины убила 11 членов сборной Израиля и одного местного полицейского.
«Приносим извинения за причиненное огорчение и беспокойство. В связи с этим мы пересматриваем оставшуюся часть кампании. Мы верим в то, что спорт является объединяющей силой во всем мире, и будем продолжать наши усилия по поддержке разнообразия и равенства во всем, что мы делаем», — заявили представители Adidas.
В настоящий момент рекламные фото коллекции SL 72 с участием Хадид удалены из аккаунтов adidas Originals в соцсетях.
Палестинская модель, в свою очередь, пока никак не комментировала заявление.
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