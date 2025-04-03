Брэдли Купер порвал отношения с Ди Каприо из-за Джиджи Хадид

Американские актеры Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купер прекратили общение. Причиной стал роман последнего с модель Джиджи Хадид.

Напомним — Хадид и Купер завязали отношения в 2023 году, некоторое время спустя после ее расставания с Ди Каприо. Оно стало для манекенщицы болезненным — как отмечают инсайдеры, и до разрыва Хадид чувствовала себя рядом с Ди Каприо не всегда комфортно.

«Брэдли не дружит с Лео из уважения к Джиджи — именно из-за нее он счел нужным порвать с Ди Каприо. (…) Брэдли и Лео были как братья, но Купер считает, что Лео плохо обращался с Джиджи, и это добавляет холодности», — приводит их слова Radar Online. Осведомленные люди полагают, что Купер скучает по общению с Ди Каприо. Однако тот, в свою очередь, на бывшего друга обижен.

«Купер нарушил „кодекс братана“. То есть он поставил роман с Джиджи выше дружбы с Лео, в то время как мужская дружба должна стоять превыше всего», — поясняют источники.

Ранее мы писали о том, что Ди Каприо вышел в свет в новом имидже.