Брэд Питт в ярости: Анджелина Джоли специально мешает третьему браку экс-мужа

Актер Брэд Питт считает, что бывшая жена Анджелина Джоли специально затягивает развод, чтобы он не женился в третий раз. Со слов источников, он хочет навсегда оставить историю с экс-супругой и жить с Инес де Рамон, но пока не может. Об этом сообщает Daily Mail.

О расставании звезд Голливуда стало известно еще в 2016 году. Однако они до сих пор продолжают бракоразводный процесс. За эти годы Питт сумел встретить новую любовь, с которой захотел построить семью. Но он не может двигаться дальше из-за Джоли. Из-за этого, по словам инсайдеров, Брэд «в ярости».

«Бред действительно хочет снова жениться, хочет, чтобы это все закончилось, но Энджи стоит на пути. Она тянет с завершением их развода уже почти 10 лет», - рассказал источник.

К слову, как отметили приближенные к Питту люди, Инес не торопит его. Она понимает, что в этом деле от ее возлюбленного ничего не зависит. Поэтому девушка готова ждать, когда Брэд окажется свободен и сможет жениться на ней.

Ранее появилась информация, что Анджелина Джоли затягивает развод из-за детей.