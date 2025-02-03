Брэд Питт обратился к Джоли с отчаянной просьбой спустя два месяца после развода

Американский актер Брэд Питт, лишь недавно узаконивший расставание с коллегой по сцене Анджелиной Джоли, отчаянно пытается вернуться в ее жизнь. Об этом сообщает Radar Online.

По данным портала, Питт недавно обратился к бывшей жене с просьбой разрешить ему принимать участие в воспитании детей и общаться с 21-летним сыном Паксом, который остался жить с матерью. На это его подтолкнуло беспокойство о юноше — на прошлой неделе тот попал в серьезную автомобильную аварию.

«Он беспокоится о Паксе. Он обратился к Анджелине, потому что чувствует, что парня нужно немного успокоить, ему необходимо благотворное влияние. Он боится, что Пакс в конечном итоге погибнет в аварии, если продолжит в том же духе», — приводит Radar Online слова знакомых с ситуацией источников.

По официальным данным, Пакс ехал на электровелосипеде по улице «без рук» и врезался в машину на повороте. Это стало его третьим ДТП за последний год и второй аварией с участием электровелосипеда за полгода.

Питт мало общался с Паксом и остальными детьми после того, как в 2016 году они с Джоли расстались. Напомним — бракоразводный процесс тянулся достаточно долго и завершился лишь в декабре 2024 года.

«Пии считает, что если бы ему предоставили право совместной опеки, то ситуация была бы совершенно иной. На протяжении большей части критически важных подростковых лет Пакса он чувствовал себя полностью отрезанным от него», — отмечают источники портала.

Более того — Питт открыто обвинял Джоли в случившемся.

Впереди бывшим супругам предстоит еще несколько судебных слушаний — на этот раз предметом разбирательств станет их совместный винный бизнес.