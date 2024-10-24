Брэд Питт придумал новый способ отомстить Анджелине Джоли
© Jordan Strauss/Invision/East News
Голливудский актер Брэд Питт придумал новый способ, как отомстить бывшей супруге Анджелине Джоли. Об этом пишет издание In Touch Weekly со ссылкой на анонимный источник.
Известно, что звезды расстались еще в 2016 году, однако официально расторгнуть брак удалось лишь в минувшем году. Теперь экс-супруги судятся за винодельню во Франции и опеку над детьми, параллельно пытаясь мстить друг другу.
Так, Питт намерен лишить бывшую жену «Оскара». За награду в номинации «Лучшая женская роль» Джоли предстоит сразиться с Николь Кидман. Обеим артисткам удалось поразить публику в 2024-м, исполнив главные роли в фильмах «Мария Каллас» и «Малышка» соответственно. Узнав об этом, Питт захотел поддержать Николь всевозможными способами и не допустить победы бывшей супруги.
Примечательно, что 20 лет назад Брэд и Николь были приятелями. Последняя даже рассматривалась на роль миссис Смит, однако в последний момент на нее утвердили Джоли. В преддверии «Оскара» Питт пытается возродить приятельские отношения с Кидман.
«Справедливости ради сам фильм действительно среди лучших для Брэда, и в нем Николь исполняет очень острые сексуальные сцены, но кого обманываем? Эта поддержка, которая имеет смысл для Николь и ее кампании, на самом деле просто способ Брэда отомстить Анджелине, которая, как все знают, готова выиграть свой первый "Оскар" за 25 лет», — поделился инсайдер.
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