«Божественный кашемир»: Брэд Питт запускает собственную линию одежды

Голливудский актер Брэд Питт решил освоить новую для себя профессию и заняться дизайном одежды. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Следуя примеру экс-супруги Анджелины Джоли, знаменитость тоже захотел выпустить собственную линейку одежды. Свой бренд звезда назвал God’s True Cashemire («Божественный подлинный кашемир»). Его партнером в этом непростом деле стала дизайнер, а по совместительству и целитель Сат Хари.

На самом деле данное предприятие актер основал еще в 2019 году, когда вместе с Сат они решили специализироваться на пошиве одежды из кашемировой пряжи. Они уже успели выпустить под этой маркой костюмы, рубашки и многое другое. От других производителей изделия Питта и Хари отличали дополнительные пуговицы из натуральных полудрагоценных камней.

«Коллекция получилась яркой и волнующей, она создала новое направление в развитии нашего бренда», — заявил актер.

Вдохновленный этой идеей, 61–летняя звезда «Бойцовского клуба» теперь планирует создать новую линейку одежды, в соавторстве с той же Сат Хари. На сей раз материалом для пошива рубашек, маек, шорт и брюк станет лен, который так же дополнят «волшебными» пуговицами. Дизайнер добавила, что линейка будет выпускаться в натуральных цветах — белом, желтом и зеленом.

Понятное дело, что дизайнерские наряды от кинозвезды будут стоить недешево. Например, обычная майка обойдется покупателю не меньше пятисот долларов.

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