Брэд Питт может жениться на 34-летней возлюбленной этим летом

Голливудский актер в ближайшее время может сделать предложение руки и сердца своей девушке, фитнес-тренеру Инес де Рамон. Об этом сообщает издание Life&Style со ссылкой на источник.

«Ходят слухи, что Брэд планирует задать Инес тот самый вопрос уже этим летом. Честно говоря, он уже давно готов, ведь так счастлив», — рассказал инсайдер.

Информатор также отметил, что артист встретил 34-летнюю Инес в «идеальный момент».

При этом таблоид уточнил, что предварительно звезда «Бойцовского клуба» попросил избранницу подписать соглашение о неразглашении деталей личной жизни. Вдобавок влюбленные регулярно обсуждают рождение ребенка и считают реальным появление наследника. Уточняется, что 60-летний актер очень взволнован подобными разговорами.

Напомни, впервые слухи о романе Питта и де Рамон появились в ноябре 2022 года после того, как папарацци «поймали» пару вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а после на премьере нового фильма актера «Вавилон». В феврале прошлого года Брэд Питт в первый раз появился на публике с новой возлюбленной.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт сильно расстроился из-за отказа дочери Шайло от его фамилии.