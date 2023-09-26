Бразильский футболист Роналдо женился четвертый раз в 47 лет

Состоялась свадьба бразильского футболиста Роналдо по прозвищу Зубастик и модели, предпринимательницы Селины Локс. Для спортсмена это четвертый брак.

Подробности сообщает сайт Woman.ru.

С будущей женой Роналдо познакомился в 2015 году. Только в начале 2023-го он сделал девушке предложение.

Бракосочетание и сама свадьба прошли на Ибице. 32-летняя избранница футболиста была одета в шелковую комбинацию с принтом в виде капель. Жених выбрал белый костюм и футболку оверсайз.

На вечеринке по случаю свадьбы собрались около 400 гостей, включая детей Роналдо.

Напомним, у футболиста четверо детей от предыдущих браков. Появятся ли у Роналдо дети с Локс, пока неизвестно. Но ходили слухи, что спортсмен заморозил сперматозоиды.

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