Брат принцессы Дианы Чарльз разводится с актрисой Гордон после 13 лет брака

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер разводится с женой, актрисой Карен Гордон, известной по сериалу «Город мечты». Супруги прожили вместе 13 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

9-й граф Спенсер, комментируя новости о расставании, заявил, что теперь посвятит себя детям и внукам. Он отметил, что все это для него «очень печально», но он желает Карен счастья. Теперь пару ждет бракоразводный процесс.

К слову, по слухам, на брак Спенсера и Гордон повлиял выход мемуаров Чарльза, в которых он раскрыл подробности своей жизни и в том числе эпизод, когда подвергся сексуальному насилию в школе-интернате. Кроме того, граф описывал свои ранние отношения с женщиной и буллинг. Инсайдеры делились, что все эти откровения негативно сказались на семье брата принцессы Дианы.

Напомним, что Чарльз и Карен познакомились на свидании вслепую в Лос-Анджелесе, а уже 2011 году они сыграли свадьбу. В браке у них родилась дочь Шарлотта Диана. Кроме того, у графа есть еще шесть детей от других женщин.

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