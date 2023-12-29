Брат Майкла Джексона обвиняется в изнасиловании 35-летней давности

Брата легендарного певца Майкла Джексона, музыканта и солиста группы The Jackson 5 Джермейна Джексона обвинили в изнасиловании. Об этом пишет издание Rolling Stone.

Автором иска, поданного в суд Лос-Анджелеса 27 декабря, выступила женщина по имени Рита Баретт. По ее словам, в 1988 году Джермейн ворвался в ее дом, применив по отношению к ней силу. Затем артист, как уточнила истица, изнасиловал ее. Баретт добавила, что в тот момент она молилась и боялась за свою жизнь. После насилия Джексон покинул ее дом, а пострадавшая сообщила о произошедшем основателю лейбла Motown Records Берри Горди. Тогда он дружил с мужем женщины, а также сотрудничал с Джексонами.

Тем не менее, по словам Барретт, Горди не поддержал ее, а напротив, попытался поскорее «замять» дело. В те годы глава лейбла получал большие деньги от сотрудничества с Джексонами, поэтому он не был заинтересован в репутационных потерях этой семьи.

Сам Джермейн обвинения в свой адрес пока не комментировал.

Ранее телеведущая Виктория Боня заявила, что ее мама видела Майкла Джексона после смерти в Монако.