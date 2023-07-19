Брак превратился в ад: Меган Маркл и принц Гарри больше не живут вместе

Меган Маркл и принц Гарри решили пожить отдельно ради сохранения брака. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на зарубежное издание Page Six.

В Сети давно обсуждали, что Сассекские находятся на грани развода. На этот раз подобным разговорам нашлось подтверждение. По словам инсайдеров, «постоянный стресс и финансовые проблемы превратили жизнь Меган и Гарри в ад». Сообщается, что супруги не смогли стать друг для друга близкими людьми и справиться с постоянной критикой в свой адрес. Усугубило ситуацию и то, что недавно возлюбленные потеряли многомиллионный контракт. Теперь Меган и Гарри остались без источника дохода.

Супруги оказались в затруднительной ситуации, однако разводиться они пока не собираются. Чтобы спасти брак, они решили на время разъехаться. Внук Елизаветы II уедет в Африку для съемок нового шоу, а Маркл вместе с детьми останется в США.

К слову, сами Сассекские никак не комментировали семейный конфликт.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл едва попали в ДТП из-за папарацци. Подробности смотрите в этой статье.