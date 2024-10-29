Брак Jay-Z и Бейонсе оказался под угрозой из-за скандала вокруг P. Diddy

Брак американских артистов Jay-Z и Бейонсе оказался под угрозой из-за скандала вокруг продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Об этом пишет издание Radar со ссылкой на источник.

Уточняется, что певица и ее муж по-прежнему не дали ни единого комментария по поводу случившегося, а на все нападки со стороны журналистов отвечают исключительно через юристов. И хотя многие считают, что в настоящий момент супруги как никогда близки, в реальности их брак переживает далеко не лучший период.

По словам инсайдера, между Jay-Z и Бейонсе «пробежала черная кошка» из-за ареста Комбса. Артистка разгневана из-за того, что дружба ее супруга с P. Diddy может поставить крест на ее карьере, и даже задумывается о том, чтобы дистанцироваться от него.

«Бейонсе в ужасе от того, что Джей будет разоблачен как соучастник или, по крайней мере, как тот, кто знал о поступках Дидди. У нее есть друзья, которые говорят, что она должна не только дистанцироваться от Джея, но и оставить его вообще, если ситуация станет слишком горячей», — поделился информатор.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стало известно, что P. Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего ребенка.