Брак Алека Болдуина оказался на грани распада после того, как жена его унизила

В американской прессе все чаще циркулируют сплетни о том, что актер Алек Болдуин разводится со своей женой Хиларией. Об этом пишет Woman.ru.

Как отмечается, первые сообщения о разладе в паре, женатой с 2012 года, появились после их публичной перебранки на открытии ресторана в Нью-Йорке. Тогда Болдуин перебил вещающую жену и получил от нее строгий выговор.

По словам некоторых инсайдеров, Болдуин в браке превратился «в неуклюжую и забитую марионетку». Многие полагают, что последняя ссора и унижение от жены стало серьезным ударом по его самолюбию.

Проблемы также усугубляются съемками супругов в новом реалити-шоу.

«Хиларию и Алека предупредили, что участие в реалити-шоу подвергнет испытанию их брак, и теперь появились трещины. Она невероятно амбициозна, и Алек явно испытывает трудности из-за ее доминирования», — говорят инсайдеры.

Ранее мы писали о том, что адвокат убитого Болдуином оператора раскритиковала слезы актера на камеру.