Адвокат убитого Алеком Болдуином оператора раскритиковала слезы актера на камеру

Американский актер Алек Болдуин в первом же выпуске своего нового реалити-шоу заплакал на камеру, когда речь зашла об убийстве оператора Галины Хатчинс. Однако адвокат погибшей Глория Оллред не верит в искренность этих слез.

Напомним — Хатчинс скончалась в 2021 году после ранения, полученного на съемках фильма «Раст» в результате несчастного случая. Пистолет, из которого по сюжету стрелял персонаж Болдуина, оказался заряжен боевым патроном, и пуля угодила точно в оператора. Расследование продолжалось несколько лет и в конце концов признало актера невиновным.

Однако Оллред утверждает, что Болдуин так и не извинился перед семьей Хатчинс и не берет на себя никакой ответственности за произошедшее.

Она раскритиковала новое шоу, заявив, что оно «восхваляет радость мистера Болдуина от общения со своими детьми — при полном игнорировании того факта, что он сам отнял ребенка у родителей».

«Это болезненная и реальная реальность, с которой родители и сестра Галины живут каждый день», — приводит ее слова Radar Online.

Хотя обвинения против Болдуина и сняты, семья Хатчинс все еще пытается судиться с ним в гражданских инстанциях.

Ранее актриса Кристин Дэвис раскрыла, почему не хотела расставаться с Болдуином.