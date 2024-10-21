Брайан Крэнстон вернулся к роли Уолтера Уайта ради сбора мусора

Американский актер Брайан Крэнстон вернулся к роли Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» ради социальной рекламы о важности сбора мусора. Об этом сообщает CBR.

Кампания по борьбе с загрязнением окружающей среды стартовала в штате Нью-Мексико, где в свое время проходили съемки культового сериала «Во все тяжкие». В видео под названием «Привычки, которые разрушают жизнь» Крэнстон в образе Уайта катит бочку по пустыне Нью-Мексико, подражая известной сцене из шоу. Одновременно он собирает мусор, который раскидан по земле.

«Не мусорьте на моей территории», — устрашающим голосом предупреждает герой, раздавив бумажный стаканчик из вымышленной сети ресторанов Los Polos Hermanos.

Местные власти рассчитывают, что участие артиста в ролике привлечет внимание жителей к проблемам сбора мусора. Съемки одобрил и автор «Во все тяжкие» Винс Гиллиган. По его словам, Уайт тоже был бы против загрязнения окружающей среды.

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