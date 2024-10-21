Актриса Зендея повторила культовый образ певицы Шер 50-летней давности

Актриса Зендея поразила поклонников своим новым выходом в свет. Для красной дорожки она выбрала платье, похожее на то, что надевала певица Шер 50 лет назад. Фото звезды «Эйфории» публикует People.

Зендея стала гостьей церемонии в Зале славы рок-н-ролла в Кливленде. Ей предстояло на мероприятии награждать Шер, поэтому она готовилась к этому событию. Актриса вместе со своим стилистом просмотрела культовые наряды вокалистки и остановила выбор на золотистом платье с открытым верхом. Образ она дополнила белой накидкой.

Сама же Шер появилась на красной дорожке в черной кожаной юбке в пол, украшенной цепями и ремнями. Компанию ей составил 38-летний бойфренд и его маленький сын. На церемонии певица не только получила награду, но и выступила в дуэте с Дуа Липой. Молодая артистка давно является поклонницей творчества Шер.

Напомним, что Зендея считается одной из самых стильных звезд Голливуда. Каждый ее выход в свет широко обсуждается в прессе и в Сети. Актриса чаще всего появляется на мероприятиях одна, хотя не скрывает свои отношения с актером Томом Холландом. Звезды познакомились на съемках фильма «Человек-паук».

Ранее Зендею заподозрили в злоупотреблении филлерами.