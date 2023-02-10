«Боюсь, она умрет»: Бритни Спирс убивает себя психоактивными веществами и отказывается от помощи

Уже не первый год за поведением Бритни Спирс тщательно следят поклонники. Популярная певица шокирует общественность, публикуя странные видео, обнаженные фотографии и делая странные заявления. Ее психическое здоровье сильно беспокоит и ее родных, которые больше не хотят сидеть сложа руки, так как артистка действительно оказалась на грани жизни и смерти.

Друзья Бритни сообщили, что у нее вновь обострились проблемы с злоупотреблением психоактивных веществ и справиться с ними она не в силах. Она принимает только те лекарства, которые поднимают ей настроение, и совершенно игнорирует стабилизаторы.

«Я боюсь, что она умрет», - обеспокоенно заявил один из приятелей певицы.

Чтобы помочь Спирс, ее родные даже придумали план. Менеджер певицы арендовал дом на несколько месяцев, пригласил туда мужа Бритни и врачей. Артистка должна была приехать, ничего не подозревая. Однако ничего не вышло. Исполнительнице удалось узнать часть плана, и она отказалась принять помощь.

Единственное, чего удалось добиться близким Бритни – она все-таки встретилась с одним из врачей. Какая у него специализация – неизвестно. Встреча с медиком произошла в среду, 8 февраля, вечером. Отмечается, что «все прошло хорошо».

Ранее Бритни Спирс рассказала о телефонных мошенниках, которые смогли ее запугать.