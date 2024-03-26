Борющаяся с раком кожи Сара Фергюсон высказалась о диагнозе Кейт Миддлтон. Бывшая жена принца Эндрю и близкая подруга покойной принцессы Дианы публично поддержала принцессу Уэльскую. Об этом пишет издание Hello!.

Напомним, что Кейт Миддлтон сделала заявление о страшном диагнозе, который у нее обнаружили врачи. Сначала свои симпатии и сочувствие выразил ее свёкор, король Карл. А позже к нему присоединилась Сара Фергюсон, мать принцесс Евгении и Беатрис.

«Сейчас все мои мысли и молитвы о принцессе Уэльской, начавшей лечение. Я знаю, что она окружена заботой любящей семьи и все желают, чтобы все закончилось самым лучшим образом. Я восхищаюсь тем, как принцесса публично рассказала о своем диагнозе: это обязательно поможет другим…» – высказалась Сара в соцсетях.

Король же заявил, что «гордится мужеством Кэтрин, тем, как она рассказала о своей болезни». При этом Карл назвал Миддлтон «своей любимой невесткой». И, как сообщается, он оказывает ей всю возможную поддержку.

Заметим, что и Карл, и Сара не случайно так эмоционально отреагировали на болезнь Кейт, так как они оба также стали жертвами коварных онкологических заболеваний. Фергюсон впервые узнала о своем раке минувшим летом: во время очередной маммографии у нее обнаружили опухоль в груди. Она перенесла тогда мастэктомию. Однако уже после этого у Сары обнаружили еще агрессивный рак кожи — меланому.

Карл, в свою очередь, также узнал о своей смертельно опасной болезни совершенно неожиданно. Рак обнаружили у него после операции на простате. С тех пор монарх проходит курс химиотерапии и из-за этого был вынужден на время отстраниться от выполнения своих королевских обязанностей.

Что касается Кейт, то она решилась на свое признание почти через два месяца после того, как узнала о диагнозе. Миддлтон сообщила, что ее проблема была обнаружена во время тестов, которые провели после перенесенной ей в январе операции на брюшной полости. По словам принцессы, это стало для нее и ее супруга Уильяма таким шоком, что ей понадобилось время, чтобы свыкнуться с этой мыслью и рассказать о своей болезни сначала своим трем детям, а затем и всем остальным.

Ранее мы писали о том, что известно об исчезновении и болезни Кейт Миддлтон.