Борющаяся с раком Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган Маркл, но она против

Борющаяся с раком Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган и Гарри. Принцесса Уэльская готова взять инициативу в свои руки и сделать первый шаг. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на источник, предпочитающий оставаться анонимным.

Последние месяцы несли для королевской семьи Великобритании серию тяжелых испытаний. Сначала в сентябре 2022 года королева Елизавета II скончалась, а в начале февраля этого года стало известно, что у Карла III обнаружили рак. Вскоре после этого появились тревожные новости о состоянии здоровья Кейт Миддлтон. Она сейчас проходит химиотерапию, однако по словам самой принцессы, чувствует себя относительно неплохо.

Принцессу не видели на публике с декабря, но в марте она записала видеообращение, которое вызвало интерес у фанатов. Некоторые не сразу поверили в то, что на кадрах действительно Кейт. Они предполагали, что картинка создана с помощью искусственного интеллекта.

Пока официальный диагноз болезни Миддлтон не разглашается, но говорят, что это рак толстой кишки. Сама принцесса признается, что этот диагноз для нее был шоком, особенно тяжело было сообщить об этом детям.

В такой непростой ситуации Кейт Миддлтон решила сделать попытку прекратить семейные разногласия. По информации издания, она пригласила в гости Меган Маркл и принца Гарри с их детьми — Арчи и Лилибет. Она стремится, чтобы ее дети — Джордж, Шарлотта и Луи, были ближе к кузенам, и чтобы они не были чужими друг другу.

Однако, согласно некоторым источникам, Меган не готова примириться с семьей своего мужа и не планирует возвращаться в Лондон даже на короткое время.

Ранее мы писали о том, что король Карл III впервые раскрыл подробности лечения рака. Он появился на людях и пообщался с одной из жительниц. Она поинтересовалась, как чувствует себя монарх.