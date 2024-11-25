«Больше не желает общаться»: почему бывшая жена Бена Аффлека избегает Дженнифер Лопес

Дженнифер Гарнер больше не хочет поддерживать связь с бывшей женой Бена Аффлека. Актриса готова общаться с Дженнифер Лопес исключительно по вопросам, касающимся детей. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

По словам источников, экс-супруга актера чувствовала себя «пешкой» в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. За несколько месяцев до официального развода артистов Дженнифер Гарнер взяла на себя роль «консультанта по вопросам брака», пытаясь помочь им сохранить семью. В окружении актрисы опасались, что она совершала ошибку, выступая «посредником» в отношениях пары.

«Ее друзья считают, что она не должна была так сильно увлекаться помощью Джей Ло в восстановлении брака с Беном», — рассказал собеседник издания, отметив, что Дженнифер Гарнер «слишком добра и искренне хотела помочь» супругам.

Теперь бывшая жена Бена Аффлека старается избегать общения с Дженнифер Лопес. Исключение составляют вопросы, касающиеся их с актером детей.

«Джен больше не желает общаться с Джей Ло, если это не касается детей», — заявил инсайдер.

Однако ситуация осложняется тем, что старшая дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека стремится поддерживать отношения с певицей. Актриса с подозрением относится к поведению 18-летней Вайолет, но из уважения к экс-супругу не собирается негативно высказываться о Дженнифер Лопес.

«Джен показалось странным, что Джей Ло сблизилась с Вайолет. <…> Но Джен никогда не отзывалась о ней негативно», — отметил источник.

Напомним, Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек состояли в браке с 2005 по 2018 год. У пары трое детей: 18-летняя Вайолет Энн, 15-летняя Серафина Роуз Элизабет и 12-летний Сэмюэль.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Гарнер находится на грани расставания с возлюбленным из-за Бена Аффлека.