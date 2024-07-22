Художник Федоров рассказал о написании портретов Памелы Андерсон, Пэрис Хилтон и Орнеллы Мути

Художник Даниил Федоров рассказал о работе с мировыми звездами. За годы в искусстве он написал портреты Памелы Андерсон, Пэрис Хилтон, Орнеллы Мути и многих других. В интервью порталу «Страсти» он признался, какие знаменитости в жизни.

По словам Федорова, картина для Памелы была одной из первых его работ в жанре портрета, поэтому он очень волновался, ожидая ее реакцию. Но звезда осталась довольна. Он отметил, что Андерсон была «дружелюбна» с ним.

Оценила работу художника и Пэрис Хилтон. Даниил подметил, что на первый взгляд она показалась ему эпатажной. Но в общении она оказалась довольно приятной.

«Пэрис Хилтон показалась эпатажной, но тоже дружелюбной, с удовольствием позировала рядом со своим портретом для светской хроники», - поделился Федоров.

Сотрудничество с Орнеллой Мути художник помнит до сих пор. Он признался, что она смогла его сразу покорить.

«Орнелла Мути покоряет сразу, у нее невероятная харизма. Актриса выглядит невероятно, привлекательность на экране в жизни еще сильнее. Звезды такого уровня так много видели в жизни, у них свое представление о себе, своей внешности. И потому особенно ценно, что госпожа Мути высоко оценила портрет моей работы и поместила его в своей московской квартире», - рассказал художник.

В коллекции Даниила есть и портрет Пьера Ришара. Его он написал в 2010 году.

«Пьер Ришар произвел на меня неизгладимое впечатление. Очень добродушный, мне он показался очень как-то по-товарищески своим. Встретил он меня в гримерке с бокалом вина и сигаретой. Пожал руку, обнял. Как-то очень душевно поговорили о Москве и России. Он сказал, что у нас ему очень нравится. Сейчас, к сожалению, связь не поддерживаем», - отметил Федоров.

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