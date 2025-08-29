Актер Джордж Клуни появился на публике после сообщений об ухудшении здоровья

Голливудский актер Джордж Клуни появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля после тревожных сообщений об ухудшении состояния здоровья.

Как сообщает Daily Mail, накануне Клуни был вынужден прервать пресс-конференцию и срочно удалиться. Во время общения с журналистами артист хватался за горло, объясняя, что ему тяжело говорить. Кроме того, он пропустил ужин с актерами и съемочной группой фильма «Джей Келли», который звезда продвигал на фестивале. В новой драме Джордж исполнил главную роль.

Позже выяснилось, что причиной недомогания американской знаменитости стала серьезная инфекция носовых пазух. Однако, несмотря на недуг, актер появился на публике. На красную дорожу он вышел в компании Лоры Дерн и Адама Сэндлера.

Во время мероприятия 64-летний актер был в приподнятом настроении и даже потратил около 20 минут на то, чтобы раздать автографы поклонникам. Несколько раз он объяснил присутствующим, что все еще не может говорить.

