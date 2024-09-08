Больше не скрывают отношения: певица Лана Дель Рей впервые появилась на публике с возлюбленным

39-летняя певица Лана Дель Рей официально подтвердила свой роман с 56-летним бизнесменом Джереми Дюфреном. Артистка впервые вышла в свет с возлюбленным. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Накануне Лана Дель Рей появилась вместе с возлюбленным на звездной свадьбе модели Карен Элсон. Для мероприятия певица выбрала нежно-голубое платье с глубоким вырезом, дополнив образ сумкой мятного цвета и розовыми балетками. Знаменитость сделала легкий макияж и уложила волосы. Спутник артистки был одет в темно-синий костюм и белую рубашку. Пара держалась за руки и выглядела счастливой.

Напомним, по информации СМИ, Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен знакомы около пяти лет. Певица и бизнесмен впервые встретились в марте 2019 года, когда знаменитость заказывала экскурсию на надувной лодке. Об избраннике артистки известно, что он работает гидом и развивает небольшой туристический бизнес.

Ранее мы писали о том, что Лана Дель Рей отреагировала на слухи о романе с Джереми Дюфреном.