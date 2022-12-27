Больше не скрыть: принц Гарри не является отцом первенца Меган Маркл

До недавнего времени все считали, что отношения принца Гарри и Меган Маркл близки к совершенству. Бунт крови, отречение во имя любви, союз, несмотря ни на что – все это так в свое время привлекло внимание общественности к этой паре. Они выстраивали вокруг себя образ возлюбленных, которые «вместе против целого мира». Но постепенно идеальная картинка начала идти трещинами, и всплыли многие подробности личной жизни обоих супругов, которые приблизили их к разводу.

Буквально месяц назад в СМИ обсуждались скандалы между принцем Гарри и Меган Маркл. Говорили о том, что королевский наследник, наконец-то, осознал, что американская актриса все это время манипулировала им и настраивала против семьи. Однако после выхода документального фильма от Netflix приближающийся развод супругов отошел на второй план, и теперь судачат в основном о противостоянии Меган Маркл, принца Гарри, Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Актриса всеми силами пытается отвести внимание от своих тайн, выставляя напоказ чужие. Но есть у нее скелеты в шкафу, о которых более невозможно молчать.

Существует мнение, что Меган Маркл изначально не понравилась королевской семье не из-за того, что она не принадлежит знатному роду, а потому что ранее актриса уже была замужем. Более того, Маркл до знакомства с принцем успела родить ребенка.

В 2000-х годах Меган вышла замуж за Тревора Энгельсона. По официальной версии союз распался из-за того, что в какой-то момент пара стала жить в разных странах, и их брак не выдержал проверки расстоянием. Однако авторы программы «Тайная комната Меган и Гарри» канала ЦТВ утверждают, что артистка в это время закрутила роман на стороне с известным шеф-поваром Кори Витиелло. Именно в этот период, находясь в отношениях с двумя мужчинами, Маркл узнала о беременности. И один из них является отцом ее первенца.

Наследника актриса скрывает от принца Гарри и его родственников монархов, ведь неизвестно, как они поступят, если эта информация станет известна широкой общественности.

Ранее стало известно, что король Карл III выгнал брата из Букингемского дворца.