Больше не блондинка: Николь Кидман после конфуза в Каннах кардинально сменила имидж

Голливудская актриса Николь Кидман кардинально сменила имидж после конфуза на Каннском кинофестивале, куда она явилась с накладными волосами. 57-летняя знаменитость снялась для портала Allure в огненно-рыжих париках.

Она сменила несколько образов. Так, она позировала в платье бренда Robert Cavalli бордового оттенка. Стилисты подобрали для Николь парик с коротким каре и густой челкой.

Кидман также предстала с более длинными волосами такого же огненного цвета в топе и юбке Schiaparelli. Этот образ значительно омолодил актрису и сделал ее яркой.

Напомним, на Каннском кинофестивале Николь Кидман заподозрили в использовании накладных волос. После этого бывшую жену Тома Круза высмеяли в Сети.

Ранее Николь Кидман появилась в смелом наряде на премьере фильма «Холланд» в Остине, штат Техас. Платье, которое голливудская звезда выбрала для мероприятия, состояло из нескольких слоев тюля и черного вшитого корсета под ним. Дополнила же она образ простыми черными туфлями на шпильке и классическими часами. Однако одежда актрисы пришлась не по вкусу пользователям Сети —ее обвинили в безвкусице и излишней откровенности.