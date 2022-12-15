Больше не блондинка: 41-летняя Пэрис Хилтон стала брюнеткой

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон удивила публику кардинальной сменой имиджа. 41-летняя «Королева гламура» появилась на свежих кадрах с темным цветом волос!

Пару дней назад знаменитость побывала с подругой в парке развлечений Диснейленд. Девушки веселились и много фотографировались. На снимках Пэрис позировала с угольно-черными волосами, в солнцезащитных очках и панамке. Она сделала две косички, как у героини популярного сериала Уэнсдэй Аддамс. Возможно, звезда вдохновилась ее образом.

Поклонники не ожидали, что Пэрис когда-то променяет свой культовый стиль на что-то новенькое. Но все равно отметили, что девушка хороша с любым цветом волос.

«Красотка!», «Муза и икона стиля», «Тебе очень идет», «В любом образе прекрасна», – пишут в комментариях.