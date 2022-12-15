Больше не блондинка: 41-летняя Пэрис Хилтон стала брюнеткой
Американская актриса и певица Пэрис Хилтон удивила публику кардинальной сменой имиджа. 41-летняя «Королева гламура» появилась на свежих кадрах с темным цветом волос!
Пару дней назад знаменитость побывала с подругой в парке развлечений Диснейленд. Девушки веселились и много фотографировались. На снимках Пэрис позировала с угольно-черными волосами, в солнцезащитных очках и панамке. Она сделала две косички, как у героини популярного сериала Уэнсдэй Аддамс. Возможно, звезда вдохновилась ее образом.
Поклонники не ожидали, что Пэрис когда-то променяет свой культовый стиль на что-то новенькое. Но все равно отметили, что девушка хороша с любым цветом волос.
«Красотка!», «Муза и икона стиля», «Тебе очень идет», «В любом образе прекрасна», – пишут в комментариях.
Фото: kevinostaj/parishilton/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Правда, многие поняли, что Хилтон не трогала свои натуральные волосы. Скорее всего, девушка примерила парик, который прикрыла шляпой. Сама знаменитость не комментирует преображение и пока не добавляла новые фото.
Недавно отшлифованная как Барби Пэрис Хилтон раскрыла секрет моложавой внешности. Удивительно, но в ее уходе за лицом нет места ботоксу и филлерам – актриса никогда не делала инъекции.