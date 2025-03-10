Больше не Аполлон: 75-летний Ричард Гир перестал следить за фигурой после отъезда из США

Американский актер Ричард Гир перестал следить за фигурой после переезда в Испанию. Об этом пишет издание Radar.

Как рассказал инсайдер из окружения Гира, в новой для себя стране 75-летний артист начал стремительно набирать вес. Так, звезда «Красотки» в восторге от испанской кухни и после переезда не может ограничивать себя в еде.

«Он набрал вес от паэльи, крокетов, лепешек и чуррос, которые поглощал как сумасшедший, запивая винами из своего собственного погреба. Он хорошо зарабатывал на стереотипном образе горячего парня, а теперь просто расслабился», – поделился информатор.

Напомним, Ричард Гир и его супруга Алехандра Сильва приняли решение о смене места жительства ради детей. Супруги задумались о переезде в Испанию в апреле минувшего года. Актер признавался, что Голливуд перестал давать его семье чувство уверенности и безопасности.

Ранее мы писали, что Ричард Гир появился с молодой женой на церемонии Goya Awards в Испании.