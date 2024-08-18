«Больно видеть, как уничтожается столько любимых вещей»: на съемках клипа певицы Пэрис Хилтон произошел пожар

На съемках нового клипа певицы Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе произошло ЧП — сгорел гримерный трейлер с одеждой и драгоценностями. Об этом артистка сообщила в соцсети и поделилась кадрами с места происшествия.

Недавно Пэрис Хилтон снимала клип на свою новую песню Bad Bitch Academy с участием модели Хайди Клум и певицы Меган Трейнор. Однако во время съемок вспыхнул пожар — загорелся вагончик с одеждой, аксессуарами и множеством личных вещей. Знаменитость находилась на площадке, но не пострадала. На место происшествия вызвали пожарную службу, инцидент расследуют.

В личном блоге певица вышла на связь и заявила, что, несмотря на случившееся, съемки клипа будут продолжены.

«Больно видеть, как уничтожается столько моих любимых вещей. Потрясающие образы, которые мы сделали на заказ для клипа, дизайнерские наряды от кутюр, мои любимые солнцезащитные очки, обувь, сумки, украшения, компьютеры, камеры, телефоны и многое другое. Но, к счастью, все целы и невредимы, а это главное. Надеюсь, что второй день съемок Bad Bitch Academy будет менее насыщенным», — написала Пэрис Хилтон.

Напомним, певица с 2021 года состоит в браке с бизнесменом Картером Реумом. В январе 2023 года стало известно, что у супругов родился сын Феникс, а в ноябре того же года Пэрис Хилтон сообщила, что стала мамой во второй раз — у них с мужем родилась дочь Лондон.

Ранее мы писали о том, что Пэрис Хилтон показала годовалого сына Феникса.