Болезненное состояние вызывает опасения: Кейт Миддлтон похудела до критических 41 кг после химиотерапии

Состояние победившей рак Кейт Миддлтон снова вызывает опасения у ее близких. Объявившая о ремиссии принцесса Уэльская критически похудела — ее вес снизился до 41 кг. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров.

По словам источников, болезненная худоба Кейт Миддлтон может указывать на осложнения в ходе борьбы с онкологией. Не исключено, что супруга принца Уильяма переживает непростой период в связи с тяжелым восстановлением после болезни.

«Кейт болезненно худа, и люди беспокоятся, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения от рака — или, что еще хуже, у нее случился рецидив. Говорят, у нее сейчас трудный период, нет аппетита, и в результате она теряет вес. Она сильно похудела, у нее почти нет мышечного тонуса. У Кейт всегда была спортивная фигура, но сейчас она далека от этого», — поделились инсайдеры.

Напомним, 22 марта 2024 Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре принцесса Уэльская рассказала, что успешно завершила лечение, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.

Недавно жена принца Уильяма вспомнила об одном из самых сложных периодов в жизни. Кейт Миддлтон призналась, что восстановление после рака оказалось для нее действительно тяжелым испытанием. Ей до сих пор трудно вернуться к привычной жизни.

«Вы надеваете маску храбрости во время терапии, но после нее наступает самый сложный этап. Вы больше не под наблюдением врачей, но и не способны функционировать, как раньше», — рассказывала принцесса Уэльская.

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