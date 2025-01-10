Боится отравления: Карл III нанял тестировщика грибов, собранных королевой Камиллой

В Букингемском дворце появился новый сотрудник, нанятый по требованию короля Карла lll. Он будет пробовать грибы, собранные королевой-консортом Камиллой.

Как пишет RadarOnline, король и королева любят собирать грибы, однако не всегда разбираются в том, какие из них можно употреблять в пищу. Чтобы избежать отравления, специально обученный человек будет проверять грибы на наличие токсинов и ядов, а только потом блюда с ними будут подаваться к столу.

«Кому-то покажется это безумным, но Карл считает это крайне важным», — рассказал источник издания.

Он также отметил, что собранными Карлом и Камиллой грибами часто угощают гостей, прибывающих во дворец.

Ранее сообщалось, что уже некоторое время король Великобритании тайно общается с Кейт Миддлтон по поводу своего грядущего отречения от престола. Он консультируется с женой старшего сына, а также дает некоторые наставления ей как будущей королеве. Кейт, в свою очередь, подталкивает Карла к тому, чтобы быть более открытым и честным на публике.