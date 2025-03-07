Бен Аффлек захотел снять в новом фильме бывшую жену

Голливудский актер Бен Аффлек изъявил желание снять в новом фильме свою бывшую супругу Дженнифер Гарнер. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам инсайдера, в настоящий момент артист занят поиском подходящей роли для бывшей жены. Предполагается, что Аффлек знает, как именно следует показать на экране Гарнер.

«Он чувствует, что истинные таланты Дженнифер не были раскрыты, а Аффлек – тот продюсер, который может найти для нее подходящий материал. Она может играть как в драме, так и в комедии, поэтому он чувствует, что есть много возможностей для ее навыков», – поделился информатор.

Примечательно, что в прошлом Аффлек и Гарнер вместе сыграли в картинах «Перл-Харбор» и «Сорвиголова».

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек познакомились на съемках и начали встречаться в 2004 году. В 2005-м они поженились во время тайной церемонии. Позже супруги стали родителями трех детей — дочерей Вайолет Энн и Серафины Роуз, а также сына Самюэля. В 2015 году звезды объявили о расставании, а в 2017-м развелись. В 2021-м звезда «Исчезнувшей» начал встречаться с бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес, с которой вступил в брак спустя год. В 2024-м их союз распался.

Ранее стала известна реакция Дженнифер Лопес на общение ее экс-мужа Аффлека с бывшей женой.