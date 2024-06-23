Близняшки-сироты «самой пожилой мамы Польши» Сенкевич могут попасть в детский дом

Оставшиеся сиротами близнецы умершей в 69 лет польской актрисы Барбары Сенкевич могут отправиться в детский дом. Пока дети находятся в приемной семье, но их судьба еще не определена.

В завещании актриса назвала опекуном близнецов свою подругу — Сенкевич хотела, чтобы она воспитывала детей после ее смерти. Но нет уверенности, что суд разрешит ей опеку. По мнению экспертов, оставленное звездой завещание не будет играть какой-либо роли, пишет SE.

Первое заседание по делу уже назначено. Сейчас девятилетние мальчик и девочка находятся в приемной семье, в которой они могут и остаться. Но близнецы, говорят эксперты, рискуют оказаться и в детском доме.

Барбару Сенкевич называли «самой пожилой мамой страны». Она родила близнецов в 2015 году, когда ей было 60 лет. Актриса не раскрывала тайну их появления на свет и личность отца детей. В возрасте 69 лет женщина скончалась — причина смерти не указывается. По слухам, у нее были проблемы с печенью.

Широкой публике Сенкевич стала известна благодаря ролям в фильмах «Непорочные», «Око за око», «Подруги» и другим телепроектам.