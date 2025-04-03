Близкие Вэла Килмера раскрыли, что перед смертью его состояние резко ухудшилось

В последние годы жизни актер Вэл Килмер чувствовал себя очень плохо. Об этом рассказали его родственники.

По словам близких Килмера, артист не мог даже вставать с постели. Он не появлялся на публике в течение многих лет — в последний раз его видели на гала-вечере Thespians Go Hollywood в 2019 году вместе с дочерью Мерседес.

В 2014 году Килмеру диагностировали рак гортани, и после операции он лишился речи. С тех пор считалось, что он победил болезнь. Однако его тело, как отмечает TMZ, «ослабло» — состояние Килмера резко ухудшилось. 2 апреля от скончался от пневмонии.

Ранее мы писали о том, что Килмер лечился от рака с помощью искусственного интеллекта. С его помощью актер даже частично научился заново говорить.