Близкие Анджелины Джоли обеспокоены ее состоянием: едва справляется со стрессом и загружает себя работой

Близкие актрисы Анджелины Джоли обеспокоены ее состоянием. Источник портала In Touch сообщил, что звезда едва справляется со стрессом и постоянно работает, что может сказываться на ее здоровье.

В последнее время Анджелина стала чаще появляться на публике. Она продолжает сниматься в кино, посещает светские мероприятия, участвует в фотосессиях. И все это на фоне разбирательств с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Собеседник таблоида отметил, что график Джоли сейчас забит до предела. Она постоянно работает, не бывает дома и от этого буквально «отключается», как только появляется свободная минута.

«Она жонглирует многими вещами. Делает все, чтобы получить статуэтки за работу над фильмом, создает новые проекты и борется против Брэда», - заявил инсайдер.

Близкие опасаются, что такой новый образ жизни Джоли может негативно сказаться на ее здоровье. Актриса уже сильно похудела, и ее родных это сильно пугает.

Ранее Анджелина Джоли сделала заявление о разводе с Брэдом Питтом. Она сообщила, что он не должен влиять на ее детей.