Близкая подруга Кейт Миддлтон рассказала о тяжелой борьбе за ее здоровье

Близкая подруга 42-летней Кейт Миддлтон рассказала о тяжелой борьбе за ее здоровье. Об этом сообщает зарубежное издание Vanity Fair.

Весной 2024 года Кейт Миддлтон записала ролик, во время которого рассказала о борьбе с раком. После этого принцесса отказалась от выходов в свет и перестала вести соцсети. Семья Кейт тоже исчезла из медийного поля. Более того, члены королевского двора избегают разговоров о здоровье Кейт. Зато ее друзья охотно комментируют состояние Миддлтон.

В недавнем интервью приятельница Кейт заявила, что борьба за ее здоровье «была очень трудным и тревожным временем». Как выяснилось, Миддлтон хорошо переносит лекарства и идет на поправку.

«Для меня было большим облегчением то, что она успешно переносит лекарство. На самом деле Кейт чувствует себя намного лучше», — сообщает источник.

Также приятельница Кейт отметила, что болезнь объединила королевскую семью. Все члены двора сплотились, чтобы оказать ей поддержку.

Ранее сообщалось, что принцесса Беатриса Йоркская может взять на себя обязанности тяжелобольной Кейт Миддлтон. Подробности читайте в этой новости.