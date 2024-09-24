Блистала в черном латексном платье: 51-летняя модель Хайди Клум поразила образом на показе L'Oreal Paris

Накануне в Париже состоялось открытие Недели моды. У здания Гранд-Оперы прошел показ французского косметического бренда L'Oreal Paris, в котором приняли участие многие знаменитости. 51-летняя модель Хайди Клум привлекла всеобщее внимание одним из самых откровенных образов. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

На открытии Недели моды в Париже состоялся показ женской коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 года Walk Your Worth («Пройди свой путь с достоинством») бренда L'Oreal Paris. Хайди Клум блистала на подиуме в черном латексном платье с глубоким вырезом и длинным шлейфом. Модель дополнила образ черными кожаными туфлями-лодочками на шпильках и массивными украшениями Lorraine Schwartz. Знаменитость сделала яркий макияж с акцентом на глаза и распустила волосы.

Кроме того, на подиуме появилась и 49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория. Актриса выбрала «воздушное» белое платье со смелым V-образным декольте и высоким разрезом от бедра. В показе также приняли участие сменившая имидж 28-летняя Кендалл Дженнер в полупрозрачном красном комбинезоне с рукавами-перчатками от Mugler, 32-летняя Кара Делевинь в алом пальто на голое тело, 86-летняя Джейн Фонда и 66-летняя Энди Макдауэлл в серебристых нарядах и многие другие.

Ранее мы писали о том, что 54-летняя модель Наоми Кэмпбелл повторила образ главного редактора журнала Vogue Анны Винтур на показе Roberto Cavalli в рамках Недели моды в Милане.