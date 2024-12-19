Блистал на премии: как сейчас выглядит звезда фильма «Три метра над уровнем неба»

Звезда фильма «Три метра над уровнем неба» Марио Касас стал звездной премии Esquire в Мадриде. 38-летний актер блистал на церемонии в стильном образе, для которого выбрал футболку, а не рубашку. Снимки появились в соцсетях.

Знаменитость посетил мероприятие в сером костюме, который подчеркнул его спортивную фигуру. Но вместо рубашки он надел черную футболку. Пользователи Сети отметили, что с момента выхода мелодрамы «Три метра над уровнем неба» мужчина почти не изменился.

Сюжет фильма режиссера Фернандо Гонсалеса строится вокруг отношений байкера и прилежной студентки. Из-за разницы происхождения молодые люди не могут быть вместе, однако они все равно дают своей любви шанс.

В прессе о Марио говорят не только как о талантливом актере, но и любвеобильном человеке. На его счету множество романов, в том числе со звездами кино. У Касаса есть особая любовь к актрисам, в свое время у него были отношения с Марией Вальверде, Бертой Васкес, Бланкой Суарес, Деборой Франсуа и Эйсой Гонсалес.

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