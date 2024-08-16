Блейк Лайвли столкнулась с обвинениями в романтизации домашнего насилия

Голливудская актриса и фотомодель Блейк Лайвли столкнулась с обвинениями в романтизации проблем домашнего насилия из-за промо-тура к киноленте «Все закончится с нами», в которой она исполнила одну из главных ролей. Об этом пишет Hello.

Картина рассказывает об абьюзивных отношениях между влюбленными, которых сыграли Лайвли и Джастин Бальдони. Фанаты раскритиковали поведение артистки в туре. Она предложила поклонникам приходить в кино в нарядах с цветочным принтом, поскольку в фильме она исполняет роль цветочницы. В Сети негативно восприняли подобную инициативу из-за контраста с проблемами, которые поднимаются в киноленте.

Помимо этого, во время тура актриса не комментирует проблему домашнего насилия, а продвигает собственные бренды.

Напомним, Блейк Лайвли в 2012 году вышла замуж за актера Райана Рейнольдса. Через два года у артистов родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019-м — дочери Бетти. В начале 2022 года звездные супруги стали родителями в четвертый раз.

Ранее сообщалось, что звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон разорвала помолвку спустя семь лет романа.